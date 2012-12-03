Группа адвокатов призвала коллег не позволить расколоть адвокатуру

Об этом говорится в открытом письме 14 адвокатов, текстом которого располагает агентство УНИАН.

“Осознавая роль и значение адвокатуры в демократическом обществе, мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу искажения процесса формирования органов адвокатского самоуправления и раскола в адвокатском корпусе Украины. Категорически неприемлемым, по нашему мнению, является то, что нынешний путь к созданию Национальной ассоциации адвокатов Украины был проложен на системных и массовых нарушениях права адвокатов свободно избирать и быть избранными в органы адвокатского самоуправления. Мы решительно осуждаем практику кулуарных договоренностей, которые достигаются вне формата учредительных конференций и съезда. Мы не считаем признаком демократичности проведение учредительных собраний адвокатов при участии «Беркута» и других властных охранных подразделений”, - говорится в письме.

Его авторы убеждены, что избрание высших органов адвокатского самоуправления без представительского участия целого ряда областных организаций является проявлением неуважения ко всему адвокатскому сообществу Украины. По их мнению, попытка цинично «переступить» через мнение и позицию старшего поколения украинской адвокатуры возмущает честь и совесть каждого адвоката и не может быть положена в фундамент Национальной адвокатской ассоциации.

Авторы письма отметили, что 17 ноября должен был состояться учредительный съезд адвокатов Украины и сформированы новые всеукраинские органы адвокатского самоуправления.

“К сожалению, вместо единого представительского съезда, которому бы доверяли все адвокаты Украины, были проведены обособленные собрания двух представительских адвокатских групп и сформированы два состава высших органов адвокатского самоуправления, каждый из которых не наделен всем комплексом признаков легитимности. Возобновление доверия и легитимности возможно исключительно при условии проведения в полном соответствии с принципами организации и деятельности адвокатуры, Конституции и законов Украины нового съезда адвокатов Украины с обязательным участием представителей всех областей. Избранные на конференциях делегаты съезда несут полную ответственность за раскол адвокатуры, за принятие на всеукраинском уровне неправомерных решений с явным выходом за пределы предоставленного им представительского мандата. Возобновление доверия к корпусу делегатов должно состояться путем проведения на демократических принципах новых конференций адвокатов регионов. Дальнейшие шаги развития адвокатуры в Украине возможны на основе Конституции, действующего законодательства и решений действительно легитимных и в полной мере представительских всеукраинских органов адвокатского самоуправления”, - подчеркивается в письме.

Адвокаты убеждены, что выход из сложной ситуации раскола адвокатского сообщества и потери легитимности органами самоуправления лежит исключительно в плоскости открытого диалога и компромисса. Первым шагом в этом диалоге может стать национальный круглый стол «О роли адвоката в демократическом обществе».

Как сообщал УНИАН, 22 ноября председатель Высшей квалификационной комиссии адвокатуры Украины VI созыва Владимир Высоцкий заявил, что не признает решений съезда, проведенного группой адвокатов в гостиничном комплексе «Русь» в Киеве, который состоялся 17 ноября.

В.Высоцкий сказал, что перед началом съезда в гостиничном комплексе «Русь», где он планировался, посторонними лицами, которые представились представителями неизвестной охранной фирмы, был заблокирован вход в конференц-зал, комнаты, предназначенные для технического обеспечения мероприятия (размещение офисной техники, документов, персонала, регистрационной группы).

Позже делегаты от 23 регионов Украины вынуждены были сменить помещение для проведения учредительного съезда адвокатов Украины и определили другое место - кинотеатр «Кинопанорама».

На учредительном съезде адвокатов Украины, который проводился в помещении «Кинопанорамы», присутствовало большинство делегатов. На начало работы съезда зарегистрировались 197 делегатов из 23 регионов Украины.

В.Высоцкий подчеркнул, что на «собрании» адвокатов, которое проходило в конференц-зале гостиничного комплекса «Русь», также принимались решения о создании Национальной ассоциации адвокатов Украины, избрании руководителей органов адвокатского самоуправления, утверждении учредительных документов и другое, несмотря на то, что в зале были лишь представители 6 регионов.