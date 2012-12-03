Кабмину купили зимние шины по 26 тысяч за штуку

Об этом говорится в «Вестнике государственных закупок».

Как сообщает сайт «Наши деньги», самыми дорогими оказались шины 245-700R470AC 116T для бронированного «Mercedes-Benz S600L», приобретенные по 26 440 грн. за штуку. Комплект из четырех шин будет стоить 106 тыс грн., что превышает цену нового автомобиля «Ланос».

Также дорогие шины 235-700R450AC приобретены для бронированного «Mercedes-Benz S600» – 23 910 грн./шт.

Для остальных автомобилей, в том числе Mercedes-Benz S500L4M, Volkswagen Phaeton 3.2, Toyota Land Cruiser 100, Volkswagen Passat 2.8, Toyota Camry 3,0 IV, Mercedes-Benz E320, Renault Kangoo, KIA Besta, Volkswagen Passat 1.8 и А-145 «Богдан» шины приобретены подешевле от 3 тыс грн./шт.

По информации сайта, недавно Автобаза Государственного управления делами приобрела для бронированных «Mersedes-Benz S 600 Guard» зимние шины по 28 тыс грн. за штуку.