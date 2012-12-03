Мельниченко подал в суд на адвоката вдовы Гонгадзе

Экс-майор Управлення Государственной охраны Николай Мельниченко обратился с иском в Печерский районный суд в отношении адвоката Мирославы Гонгадзе Валентины Теличенко «за распространение ею лживой информации о нем».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Мельниченко сообщил журналистам после завершения судебного заседания Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела по обвинению экс-генерала МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе .

В частности, Н.Мельниченко сообщил, что 29 ноября он обратился с иском в Печерский районный суд в отношении В.Теличенко «за распространение ею лживой информации через СМИ о том, что Н.Мельниченко вроде бы отказывается отвечать на вопрос о достоверности его записей, и что М.Мельниченко путается в своих показаниях».

По словам экс-майора УГО, в своем иске он требует от В.Теличенко извинения и опровержения распространенной ею информации.