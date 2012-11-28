Мельниченко не придет в суд к Пукачу - лечит давление

Об этом УНИАН сообщила сегодня адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

По ее словам, в суд поступило заявление от Н.Мельниченко со справкой о том, что он заболел и просит перенести его допрос.

Судебное заседание по делу А.Пукача перенесено на четверг, 29 ноября, на 11.00.

Как подчеркнула В.Теличенко, на следующем заседании будет допрошен второй свидетель.

"Есть еще два свидетеля, которых суд принял решение допросить, удовлетворив ходатайство М.Гонгадзе", - сказала В.Теличенко.

Отвечая на вопрос, когда может быть продолжен допрос Н.Мельниченко, она допустила, что это может быть на следующей неделе.

"Его диагноз не такой тяжелый, чтобы длительное время находиться на лечении", - добавила В.Теличенко.

Как сообщалось, 27 ноября Печерский суд перенес допрос Н.Мельниченко из-за его головной боли.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года рассматривает в закрытом режиме дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

Генеральная прокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу это уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.