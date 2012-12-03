Верховная Рада завтра может принять закон о 10%-м валютном налоге

В то же время первый заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной раде Михаил Чечетов подтвердил изданию «Комсомольская правда в Украине», что парламент 4 декабря проголосует за введение 15%-ного налога на продажу валюты, если Нацбанк решит внести этот закон.

«Надо исправить ситуацию, когда грязные спекуляции определенных финансовых структур поколебали курс гривны. Мы в Раде даже не приняли, а просто обсудили этот закон - и доллар уже стабилизировался. Так что надо продолжать», - сказал Чечетов в интервью изданию.

Как сообщал УНИАН, законопроект о введении 15% валютного сбора был зарегистрирован в Верховной раде 19 ноября. Однако 20 ноября депутаты отложили рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой» на неопределенное время.

При этом председатель Нацбанка Сергей Арбузов заявил, что НБУ будет настаивать на введении этого налога. В Нацбанке отмечают, что введение налога на продажу валюты направлено, прежде всего, на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.