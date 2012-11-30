Кравчук хочет биометрический паспорт под номером один

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН о том, хотел ли бы он быть среди первых граждан Украины, которые получат биометрический паспорт.

Л.Кравчук ответил: «Безусловно".

Он отметил, что в свое время получил паспорт гражданина Украины под номером один, и «буду счастливый, если получу биометрический паспорт под номером один».

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Он считает, что введение биометрических паспортов является нормальным и необходимым условием для существования Украины в мировом пространстве.

«Я считаю, что если мы хотим действительно иметь права и путешествовать, визы соответствующие иметь, как это требует европейское сообщество, то мы должны это делать», - сказал первый Президент Украины после получения ею независимости в 1991 году.

«Иначе мы должны тогда сидеть дома», - добавил Л.Кравчук.