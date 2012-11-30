Грицак пугает, что с лета в Евросоюз не пустят без биометрического паспорта

Об этом в комментарии УНИАН сказал автор закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус», народный депутат от Партии регионов Василий Грицак.

Он отметил, что выданные ранее загранпаспорта, 10-летний срок действия которых еще не истек, продолжат действовать до конца этого срока.

«Если с 1 июня 2013 года Евросоюз введет въезд в Шенгенскую зону только по биометрическим паспортам, это означает, что по старому паспорту с полным сроком действия, даже с шенгенской визой вы в Евросоюз не въедете», - отметил в то же время В.Грицак.

Кроме того, сказал он, если, например, в 2012 году человеку исполнилось 25 лет и он успел вклеить новую фотокарточку во внутренний паспорт гражданина Украины, то документ будет действовать до 45 лет.

В случае же, если 25 лет украинцу исполняется в 2013 году, то он должен заменить свой паспорт уже на биометрический.

«Если вам исполнилось 45 лет до 1 января 2013 года – до конца жизни вам паспорт менять не нужно, тот старый, который у вас есть», - объяснил В.Грицак.

Новый срок действия биометрических паспортов - и внутреннего, и заграничного – 10 лет, отметил он.

По словам В.Грицака, со 2 декабря украинцы уже могут подавать заявления-анкеты на получение биометрических паспортов. При этом он заверил, что украинские предприятия могут напечатать необходимые бланки высшего сорта в количестве 100 млн. за полгода.

Также В.Грицак предположил, что Отделы виз и регистраций (ОВИР) будут ликвидированы, поскольку выдачей биометрических паспортов будет заниматься Государственная миграционная служба.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов.

19 ноября Президент Украины Виктор Янукович возвратил этот закон в парламент со своими предложениями.

20 ноября ВР приняла закон о биометрических паспортах в новой редакции с предложениями Президента.

Законом, в частности, предусматривается введение электронных паспортов - документов с электронным носителем биометрической информации для выезда за границу в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ІCАО).

Законом предлагается установить, что паспорт гражданина Украины изготовляется в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель информации, причем выдается он не позже, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение. В электронный паспорт вносятся: название государства, название документа, фамилия и имя лица, пол, гражданство, дата рождения, уникальный номер записи в реестре, номер документа, дата окончания срока действия документа, дата выдачи документа, название уполномоченного органа, выдавшего документ, место рождения, фотография и подпись лица. В паспорт по письменному заявлению могут быть внесены данные родителей или опекунов лица.

29 ноября Президент Украины подписал Закон № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус».