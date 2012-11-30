Азаров предложил Норвегии увеличить товарооборот в 10 раз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на украинско-норвежском бизнес-форуме в Осло.

«Наш товарооборот с Норвегией составляет всего 400 млн долл., примерно. Для наших стран это крайне незначительный объем, который мы могли бы буквально в ближайшие 2-3 года увеличить в 10 раз как минимум», – сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что эта цифра абсолютно реальна с учетом возможностей экономик Украины и Норвегии.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во ходе встречи с министром рыбного хозяйства и прибрежных дел Норвегии Лисбет Берг-Хансен обсудили вопрос увеличения товарооборота между Украиной и Норвегией. По словам Н.Азарова, увеличение должно происходить за счет сотрудничества в различных отраслях экономики.

Он отметил, что Украина намерена увеличить закупки морепродуктов из Норвегии в связи с ростом покупательной способности граждан, а также подчеркнул, что Украина заинтересована развивать экспорт зерновых в Норвегию и приветствует привлечение норвежских инвестиций и технологий в украинский АПК.