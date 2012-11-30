Российский эксперт считает, что Украина будет тормозить Таможенный союз

Такое мнение высказал в интервью УНИАН главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Если смотреть на политические взаимоотношения, становится понятно, что если даже случится такое удивительное и маловероятное событие и Украина захочет полноценно присоединиться к этому союзу, то она будет выполнять роль, схожую с той, которую выполнял Узбекистан в ОДКБ. То есть блокировать все, что предлагают другие и всегда занимать особую позицию, отстаивая свои национальные интересы, и, как результат, не давать развиваться этой организации», - считает Ф.Лукьянов.

По его мнению, вопрос, нужно ли это Таможенному союзу, остается открытым.

«Узбекистан в свое время загоняли в ОДКБ. Но это ничего не давало, и он опять выходил», - напомнил експерт.

В то же время Ф.Лукьянов подчеркнул, что официальная позиция Кремля – Украина нужна в Таможенном союзе. «Но дискуссия на тему, надо ли это на самом деле, или, может, лучше быть поскромнее и создать организацию с потенциалом для развития, но без участника, который все время этот процесс будет тормозить», - добавил он.

Ф.Лукьянов отметил, что Таможенный союз, если не вдаваться в политику, нуждается в Украине. «Украина – большая страна с большим рынком, потенциально экономически очень успешная. С Украиной это будет совсем другая, серьезная организация, а не как сейчас – прототип, на котором отрабатывается некая модель, которая может в будущем быть востребована. С Таможенным союзом, в который входила бы Украина, многим бы пришлось считаться», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

14 ноября украинский МИД заявил, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит в повестке дня внешней политики.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.