СМИ: Украинские депутаты - чемпионы мира по льготам

У украинских депутатов самые большие льготы в мире.

Об этом пишет газета "Сегодня".

Издание сравнило, где выгоднее быть народным избранником: в Украине или на Западе. Украинские народные депутаты получают намного меньше, чем в Европе, зато они — чемпионы мира по льготам.

«На руки я получал чистыми в среднем 14 000 гривен, иногда меньше. В эту сумму уже включены все надбавки и премии. Например, мне положена небольшая доплата как главе подкомитета по вопросам депутатской этики», — сообщил изданию депутат от НУ-НС 6-го созыва Юрий Грымчак.

Также украинские депутаты имеют право бесплатно ездить и летать по всей территории страны, иногородние обеспечиваются жильем в столице, они могут получать бесплатные путевки в санаторий Верховной Рады, лечиться в элитной больнице «Феофания», пользоваться служебным авто до 20 часов в месяц. Еще им продолжают платить полную зарплату целый год после окончания их полномочий и ползарплаты — до выхода на пенсию, если они так и не нашли новую работу.

Самые высокие зарплаты среди европейских депутатов — у итальянских законодателей. Это обнаружилось после того, как местное Министерство статистики сравнило заработки своих народных избранников с зарплатой членов парламентов других европейских стран.

«Итальянский депутат с разными пособиями и доплатами может зарабатывать до 16-17 тыс. евро в месяц. Чем больше сроков подряд он избирается — тем выше зарплата», — сообщил «Сегодня» итальянский политолог и публицист Джованни Бенси.

В зарплате итальянского парламентария уже учтены его необходимые траты: например, 1331 евро на транспорт, 258 — на телефонные переговоры, 42 евро — на компьютерное оборудование (бумага, картриджи для принтеров и т.п.). До 2009 года итальянцы были и самыми богатыми членами Европейского парламента, но потом зарплата всех евродепутатов стала одинаковой.

«Также у евродепутатов существуют жесткие ограничения на использование служебных автомобилей. Они могут ездить только в или из парламента. Я же, например, могу брать служебную машину, если мне нужно добраться из аэропорта в Останкино», — сообщил экс-депутат Госдумы РФ Сергей Марков.

По данным газеты, зарплаты немецких депутатов поменьше итальянских, зато им позволено работать на стороне. Украинским парламентариям это запрещено и расценивается как признак коррупции, но по факту многие свой бизнес не бросают, переписывая его на родственников. В Германии по этой причине периодически в СМИ поднимаются дискуссии о том, не пора ли вообще отменить зарплаты членам бундестага, поскольку они и так хорошо обеспечены, пусть пишут и принимают законы на общественных началах. По подсчетам газеты Bild, доходы на стороне у немецких депутатов могут достигать 7 тыс. евро, что практически равно их зарплате.

В отличие от наших депутатов, у российских народных избранников не остается никаких льгот после окончания срока их полномочий.

«Зарплата зависит от статуса — она выше у вице-спикеров, руководителей и замруководителей комитетов (это общемировая практика). Фракция может устанавливать ежемесячные надбавки. Депутат Госдумы имеет право на бесплатный перелет в бизнес-классе или переезд на поезде в вагоне СВ в любую точку России, причем без всяких объяснений — куда хочет, туда и едет. При этом он пользуется в аэропорту залом для официальных делегаций. За границу депутаты летают почти всегда в бизнес-классе, но только в рамках мероприятий, одобренных Госдумой. У руководителей комитетов есть личная машина с водителем. Для других депутатов машина приезжает по вызову в любое время дня и ночи. Иногородним в Москве предоставляется временное служебное жилье. Обычно это трехкомнатная квартира. Сам таким не пользовался, поскольку я москвич. Квартиру нужно возвращать. Раньше были случаи, когда их пытались приватизировать, судиться, но сейчас таких случаев больше нет. Наконец, депутаты имеют право пользоваться больничной системой Администрации Президента», — отметил С.Марков.

Вместе с тем народным депутатам Украины сейчас оставили только возможность проживания в гостинице. «Раньше квартиры выделяли, их можно было приватизировать. В этом созыве мы это отменили, а на будущий год, чтобы не было соблазна, даже убрали эту строчку из бюджета», — сообщил народный депутат от ПР Владимир Макеенко.

По словам депутата 6-го созыва от НУ-НС Юрия Грымчака, на жилье депутатам стоило бы просто выдавать деньги, и они бы сами его подыскивали.

Именно так обстоит дело, например, в Исландии.

«Иногородним компенсируют жилье в Рейкьявике на 90 тысяч крон (700 долл.), это примерно половина ежемесячной суммы, которую нужно платить за аренду хорошей квартиры. Еще депутаты имеют право раз в год подавать документы на компенсацию расходов, связанных с работой, — максимум на 796 тысяч крон (6300 долл.)», — сообщил проживающий сейчас в Рейкьявике журналист Константин Строгинов.