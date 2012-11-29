30 ноября

18-00 - в Харькове пройдет мастер-класс по фотографии в рамках всеукраинского конкурса «Фотограф года 2012», организатором которого является портал Foto.ua. Секретами фотомастерства поделятся украинский критик и фотограф Александр Ляпин, а также основатель школы фотоискусства «Решето» Валерий Решетняк. Мастер-класс пройдет по адресу: Харьков, ул. Вернадского, 2 (супермаркет «Фокстрот. Техника для дома»).