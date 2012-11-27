СНБО накупил авто на 2,5 миллиона у сына заместителя Клюева

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 ноября по результатам тендера заключил соглашение с ООО «Арма Моторс» на приобретение десяти легковых автомобилей на сумму 2,50 млн. грн. Об этом сообщает сайт «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Приобретены новые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л по 250 тыс. грн за штуку. Марка авто не сообщается. СНБОУ требовал, чтобы автомобили имели двухзонный климат-контроль, ионизатор-ароматизатор воздуха, массажное сидение водителя с электрорегуляцией и функцией автозапоминания, обогрев передних сидений, внешние зеркала заднего обзора с функцией запоминания и обогревом, задние и передние парковочные датчики, CD/МР3-проигрыватель, 4 динамика+2 высокочастотных динамика, C-box, Bluetooth.

По данным «Наших денег», учредителями ООО «Арма Моторс» являются Роман Казанко и Александр Сивкович, сын заместителя секретаря СНБОУ Владимира Сивковича.