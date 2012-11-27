Мельниченко обвинил защитницу Гонгадзе в том, что она работает на Кучму

Об этом пишет КоммерсантЪ-Украина.

"Я убежден, что позиция Валентины Теличенко предвзята, она работает на защиту Леонида Кучмы", - заявил Мельниченко после допроса.

"Все эти вопросы не должны фигурировать по делу Алексея Пукача. Из меня пытаются выкачать всю информацию, чтоб передать ее прессе. Это неправильно. Если бы это был комплексный суд над Алексеем Пукачем, над Леонидом Кучмой, то, пожалуйста, — все карты раскрываются", — заявил он.

Экс-майор уточнил, что не видит вины ГПУ в закрытии дела Леонида Кучмы. По его словам, если бы Валентина Теличенко знакомилась с материалами того дела быстрее, то его не успели бы закрыть по решению КСУ (о невозможности использовать в качестве улики сведения, полученные незаконным путем - УНИАН).

"Прокуратуре, самому Ренату Кузьмину, дай бог ему здоровья, сейчас нужно не поддаться на провокации, которые готовятся против него и в Украине, и в США. Кто, кроме Рената Кузьмина, способен их посадить? Кто в этой стране, покажите мне?!" - возмущался Мельниченко.

После завершения судебного заседания Валентина Теличенко ответила на заявления господина Мельниченко. "Он пиарится. А на заседании стоял и рассказывал, мол, на этот вопрос я отвечаю, а на этот не отвечаю. Я заметила, что и суд не проявил заинтересованности в получении ответов от экс-майора",— рассказала Теличенко, добавив, что Мельниченко оказался не очень ценным свидетелем.