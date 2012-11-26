Янукович предложил ОАЭ строительство солнечных и ветроэлектростанций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня украинским журналистам в Абу-Даби в ходе своего официального визита в ОАЭ.

В частности, по словам Президента, перспективным сотрудничеством между двумя странами может быть промышленная сфера, АПК, энергетика, космическая отрасль и сфера высоких технологий.

Отдельно, отметил В.Янукович, обсуждается вопрос взаимного инвестирования, и сегодняшний двусторонний бизнес-форум в Абу-Даби направлен на то, чтобы на уровне бизнеса создать надлежащие условия и мотивации для привлечения инвестиций.

«Наши контакты на высоком уровне открывают новые возможности, и подписание сегодня девяти документов позволяет нам расширить наши правовые возможности», - отметил он.

Относительно энергетики, то, по словам В.Януковича, в этой сфере интерес есть со многих сторон. Так, ОАЭ имеют возможности и интерес для привлечения восстанавливаемых источников энергии, для привлечения новых технологий, и Украина сегодня предложила и строительство солнечных электростанций «под ключ», и ветроэлектростанций.

«Мы считаем, что у нас здесь есть большая перспектива», - отметил В.Янукович.

«Что касается добычи нефти и газа в ОАЭ, эта попытка была сделана в 2005 году нашими предшественниками, на протяжении этого периода времени проведены определенные исследования, которые сегодня требуют привлечения новых объемов инвестиций, привлечение и новых партнеров. Сейчас этот вопрос изучается, и в ближайшее время, безусловно, на него будет ответ», - добавил он.

По словам Президента, в этом вопросе есть и перспектива, и мотивация. «Безусловно, есть большая заинтересованность с обеих сторон. Мы считаем ОАЭ очень важным партнером в этом регионе для Украины, и по большому счету мы видим: это тот случай, когда один плюс один равняется два с половиной, то есть на лицо эффект синергии, и это очень важно».

В то же время, по его словам, в Арабских Эмиратах Украину считают одним из важнейших партнеров в вопросах решения вопросов продовольственной безопасности. «Известно, что ОАЭ поставляют очень много продовольствия странам региона, то есть мы считаем, что мы можем с ними работать и в третьих странах. Для украинского бизнеса это очень интересно», - сказал В.Янукович.