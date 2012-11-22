Клюев утверждает, что ПР «подпишется» на персональное голосование депутатов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заверяет, что депутаты от его политической силы готовы принимать решение о личном голосовании каждого парламентария.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после заседания подготовительной группы по организации работы ВР следующего созыва.

«Исходя из настроения подготовительной группы, которое большинство задекларировало, то мы будем заниматься этим вопросам», - сказал А.Ефремов.

По его словам, сегодняшний демарш оппозиции был заготовкой, и если бы это не произошло на заседании подготовительной группы, то это бы произошло на первом заседании Верховной Рады. В то же время А.Ефремов отметил, что требование представителей оппозиции о принятии решения по персональному голосованию в настоящее время нельзя выполнить технологически.

Во время заседания подготовительной группы другой представитель Партии регионов Андрей Клюев также заявил о готовности «регионалов» голосовать за принятие решения по персональному голосованию.

«Депутаты Партии регионов готовы голосовать и этот факт», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании подготовительной депутатской группы продолжалась дискуссия между представителями трех оппозиционных политических сил, которые прошли в парламент - «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы», и представителями Партии регионов, КПУ и представителями от самовыдвиженцев.

Оппозиция настаивала на том, чтобы на первое заседание новой ВР был вынесен первым вопрос о персональном голосовании в сессионном зале каждого народного депутата. Они также настаивали на том, чтобы на сегодняшнем заседании подготовительной группы было принято решение о необходимости персонального голосования. Но представители большинства отметили то, что такое решение на заседании подготовительной группы не может приниматься.

Представитель Объединенной оппозиции «Батькивщина» Андрей Кожемякин подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы в будущем парламенте продолжалось голосование нескольких людей за весь сессионный зал. Он добавил, что не должно быть такого, чтобы депутатов «как котят, разводили».