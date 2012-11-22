«Новые» нардепы уже спорят из-за персонального голосования

11:08, 22 ноября 2012
Политика
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Оппозиция требует от подготовительной депутатской группы по организации и проведению первой сессии Верховной Рады нового созыва разработать проект постановления для обеспечения персонального голосования депутатов.

Андрей Кожемякин произнес требование трех оппозиционных сил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания группы заявил представитель «Батькивщины» Андрей Кожемякин.

«Это наше требование и позиция трех оппозиционных сил», - сказал он.

А.Кожемякин отметил, что от каждой политической силы должно быть выделено по одному человеку, которые бы сообща наработали соответствующий документ.

По его словам, это постановление должно быть проголосовано первым вопросом на первом заседании нового парламента, «а затем уже Председатель ВР должен избираться именно персональным голосованием».

А.Кожемякин добавил, что работа «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» в подготовительной группе в дальнейшем будет зависеть от решения этого вопроса.

В настоящее время на заседании группы ведётся бурный спор по поводу этого предложения.

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