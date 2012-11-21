Луценко требует создания надпартийного общественного комитета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем последнем слове на заседании Апелляционного суда Киева.

«Лидерам парламентских оппозиционных сил… следует осознать: время политики масок уходит. Без привлечения к политическому процессу общества, улицы, площади как опоры демократического процесса – победа невозможна», - отметил Ю.Луценко, добавив, что «Майдана по вызову не бывает. Он был и станет только результатом долгих и искренних совместных усилий людей и оппозиционных лидеров».

По словам экс-министра, на прошедших парламентских выборах тот, кто понимал эту важность личного диалога с избирателями «глаза в глаза», наращивал результат вдвое. «Тот, кто игнорировал эту работу, и привычно и удобно «вещал» лишь из телевизора – получил ниже стартовых возможностей», - отметил Ю.Луценко.

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По его словам, результаты голосования фактически опровергли все прогнозы социологов, и «означают тот отрадный факт, что избиратели лишили партийную аристократию и продажных политтехнологов монополии на конструирование политической жизни страны». «Голосование людей становится все больше не результатом избирательных технологий, а следствием личного осознанного решения по найму политиков для выполнения определенных заданных обществом задач», - убежден лидер «Народной самообороны».

Поэтому, по его мнению, следующим логическим шагом в этом направлении самоосознания избирателей, которые поддержали оппозицию во всех ее вариантах, должно стать создание надпартийного общественного комитета демократических избирателей Украины. «Он должен был бы явить собой пример единства и самодисциплины как фактор влияния на болезненные амбиции и привычку к взаимной борьбе оппозиционных лидеров», - считает Ю.Луценко.

Именно такая организация, по его словам, могла бы останавливать авантюры «в верхах», мобилизовывать людей с целью предотвращения распыления демократических голосов, которые из-за этого часто проигрывают, будучи большинством.

«Такое объединение сможет помочь единомышленникам не только не дать себя купить, но и не дать себя продать», - отметил Ю.Луценко.