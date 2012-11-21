Азаров: Высказывание Хорошковского о незаконности вступления Украины в ТС - его личное мнение

Высказывание первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского о незаконности вступления Украины в Таможенный союз является его личным мнением.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал перед началом встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Я это могу сказать о высказывании этого члена правительства. Каждый, конечно, член правительства имеет право на плюрализм, на высказывание своего мнения, но оно не отражает точку зрения украинского правительства», - сказал Н.Азаров, комментируя высказывание Д.Медведева о том, являются ли слова В.Хорошковского о ТС официальной позицией украинского правительства.

В свою очередь Д.Медведев предложил продолжить переговоры за закрытыми дверями.

«Мы уже заинтриговали, это неплохо», - сказал Д.Медведев, и добавил, что «есть о чем поговорить и даже есть что выпить».

Кроме того, Н.Азаров поблагодарил российского коллегу за оперативное согласие провести переговоры и обсудить те вопросы, о которых речь шла в телефонных разговорах. Н.Азаров подчеркнул, что украинская сторона имеет предложения, и российские коллеги о них знают. Н.Азаров рассчитывает, что в ходе переговоров по этим позициям можно будет найти компромиссы.

«Украинское руководство, Президент и правительство, а также Партия регионов, которая является правящей, настроены на конструктивный диалог с РФ, на выстраивание отношений, в том числе - с Таможенным союзом», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, в своем выступлении на Первой конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного Партнерства первый вице-премьер-министр Украины В.Хорошковский подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана находится вне закона.

«Что касается вступления (в Таможенный союз – УНИАН) - это вне закона», - сказал В.Хорошковский.

Он напомнил, что в национальном законодательстве четко определена европейская перспектива Украины.