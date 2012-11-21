17% украинцев хотели бы проголосовать «против всех»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге президент социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько, комментируя результаты проведенного опроса.

По его словам, на вопрос: «Если бы в избирательных бюллетенях был бы пункт «против всех», то воспользовались бы вы им 28 октября 2012 года во время голосования по партийным спискам?», 17% респондентов ответили: «В целом да».

В то же время 76% опрошенных выбрали ответ «В целом нет», а 7% затруднились ответить.

Социологическая компания Research & Branding Group проводила опрос с 6 по 16 ноября 2012 года. Было опрошено 2076 человек методом личного интервью в 24 областях Украины, Крыму, городах Киеве и Севастополе. Ожидаемая средняя ошибка в выборке составляет плюс/минус 2,2%.