В оппозиции думают, что Партия регионов «спохватилась»

Партия регионов не поддержала инициативу коммунистов по русификации дошкольного образования, ведь закон о языковой политике не добавил рейтинга регионалам, а добавил негатива.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Ганущак.

«Фактически - это коммунисты, их инициатива. Однозначно - это филиал Коммунистической партии России. В данном случае стоит вопрос о Партии регионов. Она себя позиционирует как партия крутых парней, донецких крутых парней, как техасцы, но если она консолидировано голосует именно за те законопроекты, которые делаются со стороны ФСБ, потому что этот законопроект по своему коварству чрезвычайно филигранный, он бьет в сердце, саму суть - то есть, с детства воспитывают манкуртов. В этом случае кто тогда Партия регионов - это партия, филиал «Единой России». И с вот этим ярлыком они понимают прекрасно, что тогда маргинализация стопроцентная, они не выживают до новых выборов... Поэтому они спохватились, потому что закон о языковой политике им ничего не добавил, а негатива прибавил», - заявил Ганущак.