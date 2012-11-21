Дубенская организация УНП переходит в "Свободу"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации ВО «Свобода», толчком к такому решению стали "неутешительные итоги выборов в Верховную Раду Украины и несогласованность действий представителей политического объединения "Наша Украина" в избирательной кампании".

В частности, на внеочередной конференции городской организации, которая состоялась на прошлой неделе, говорилось что, несмотря на то, что УНП и "Наша Украина" договорились о согласовании кандидатов по одномандатным округам, в мажоритарном округе № 154 с центром в г. Дубно принимали участие в выборах кандидаты от обеих этих партий, что привело к распылению голосов избирателей.

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Председатель городской парторганизации Юрий Коханец отметил, что хочет вступить во Всеукраинское объединение "Свобода" и призвал сделать то же самое всех делегатов конференции. Такое предложение присутствовавшие поддержали и большинством проголосовали за прекращение своего членства в УНП и заявили о желании присоединиться к ВО "Свобода".

Конференция городской организации также приняла решение после самороспуска организации оставить для потребностей ВО "Свобода" имущество и помещения, которые в настоящее время находятся на балансе УНП.

В комментарии для УНИАН председатель облорганизации УНП Светлана Николина отметила, что выход из партийных рядов дубенских коллег не является трагедией, поскольку их было 10 человек. Однако, по ее мнению, это свидетельствует о серьезных кадровых проблемах партии на всех уровнях.

С.Николина считает именно национально-демократическую идеологию, в противовес радикальной, которую исповедует «Свобода», перспективной для дальнейшего развития политической структуры Украины, поэтому в Дубно будет создана новая городская организация, которая будет работать в тесном контакте с районной.

Относительно упреков о выдвижении в одном мажоритарном округе двух кандидатов, то, по словам С.Николиной, кандидат от "Нашей Украины" позже снял свою кандидатуру в интересах представителя УНП экономиста Бориса Кушнирука.

Как сообщал УНИАН, в избирательном округе № 154 (Дубно, Ривненская область) Партию регионов поддержали 12,74% избирателей, "Батькивщину" – 39,71%, "УДАР" – 16,56%, КПУ – 5,37%, ВО "Свобода" – 18,06%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель ВО "Батькивщина" Валентин Королюк – 38,65% голосов избирателей. Выдвиженец УНП Борис Кушнирук - на 9-м месте с 0,59% голосов избирателей.