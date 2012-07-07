УНП и КУН пойдут на выборы под брендом «Наша Украина»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер УНП Юрий Костенко после форума, где было заявлено об этом объединении.

По его словам, это предварительная договоренность, поскольку бренд «Нашей Украины» больше воспринимается в обществе, чем, например, УНП, или Конгресс украинских националистов.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается работа над формированием программы, с которой объединение пойдет на выборы, а также робота над формированием списка.

Ю.Костенко отметил, что вопрос объединения в единую партию встанет уже в послевыборный период.

Ю.Костенко подчеркнул, что их политическая сила является украинской альтернативой тому, что предлагает объединенная оппозиция, и тем более, украинская власть, которая вообще все украинское уничтожает.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, в Киеве состоялся форум патриотических сил, на котором декларацию об объединении подписали «Наша Украина», Украинская народная партия и Конгресс украинских националистов.

К декларации также присоединилось более 30 общественных организаций, среди них «Просвита», «Мемориал», Союз офицеров Украины, другие молодежные, общественные организации патриотической направленности.