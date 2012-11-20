Круглый стол «Обеспечение выполнения Программы занятости населения г. Киева на 2012-2014 годы»

21 ноября 2012 состоится круглый стол на тему:

«Обеспечение выполнения Программы занятости населения г. Киева на 2012-2014 годы с учетом новаций Закона Украины«О занятости населения», в частности, в части организации общественных работ» (начало в 11 часов).

Повестка дня заседания:

1. Доклад директора Киевского городского центра занятости Сухомлина Виктора Борисовича: «Ситуация на рынке труда, новации Закона «О занятости населения», данные об общественных работах в 2012 году, и изменения их финансирования в 2013 году».

2. Выступление начальника управления труда и занятости главного управления труда и социальной защиты населения Киева Соя Виталия Васильевича: «Программа занятости населения г. Киева на 2012-2014 годы».

3. Выступление начальника управления финансов здравоохранения и социальной защиты главного финансового управления Киева Мороза Александра Семеновича: «Финансирование общественных работ согласно нового Закона «О занятости населения».

4. Обсуждение доклада и выступлений участниками круглого стола.

В работе круглого стола планируют принять участие:

• Мазурчак Александр Владимирович - первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации;

• Сухомлин Виктор Борисович - директор Киевского городского центра занятости;

• Соя Виталий Васильевич - начальник управления труда и занятости Главного управления труда и социальной защиты населения г. Киева;

• Мороз Александр Семенович - начальник управления финансов здравоохранения и социальной защиты Главного финансового управления Киева;

• Шпилевой Иван Федорович - первый заместитель начальника Главного управления транспорта и связи;

• Курыкин Сергей Иванович - заместитель начальника Главного управления контроля за благоустройством - начальник управления охраны окружающей среды;

• Новицкий Дмитрий Юрьевич - начальник Главного управления коммунального хозяйства;

• Рящева Марина Дмитриевна - главный специалист отдела организационного и методического обеспечения обслуживания граждан Государственного центра занятости;

• Гонтаренко Борис Васильевич - директор Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района г. Киева;

• Шестакова Екатерина Юрьевна - директор Коммунального предприятия «Школьник»;

• Баранов Юрий Николаевич - директор Коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Деснянского района» г. Киева;

• Новосецкий Михаил Николаевич - председатель правления Киевской городской организации УТОС;

• Чалый Николай Николаевич - и.о. генерального директора Коммунального заведения «Парк культуры и отдыха «Гидропарк»;

• Петровский Владимир Борисович - председатель общественной организации «Всеукраинский профсоюз трудоспособных инвалидов»

• и другие (всего 19 участников).

Заседание круглого стола состоится в пресс-центре Информационного агентства «НАШ ПРОДУКТ». В зале предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi.

Аккредитация СМИ обязательна.

Регистрация представителей СМИ:

Елена Райченко, менеджер по связям с общественностью

тел. (044) 593-6144, моб. (096) 920-3336, e.raichenko @ ianp.com.ua

Адрес проведения:

г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1, пресс-центр информагентства «НАШ ПРОДУКТ». Схема проезда приведена по ссылке http://ianp.com.ua/ru/shema.