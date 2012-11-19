Источник: ЕС определит критерии для подписания ассоциации с Украиной

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе европейский дипломат, об этом шла речь на заседании Совета иностранных дел ЕС.

"На сколько можно судить, они движутся к позиции, согласно которой будут установлены определенные критерии. Кто-то выступает за то, чтобы эти критерии были более жесткими, кто-то за то, чтобы они были мягкими ", - сказал собеседник агентства.

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При этом, дипломат отметил, что на сегодня соглашение об ассоциации не готово к подписанию технически, и дату его готовности не смог назвать и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле.

Собеседник агентства также отметил, что в ходе обсуждения министры обратили внимание на последние выборы.

"Часть стран, близких к Украине, говорили, что выборы не были отличными, но лучшими в возможных условиях, другая часть стран делали упор на первой части этой фразы", - сказал дипломат.

Он также отметил, что из-за эскалации в секторе Газа, обсуждение не было слишком продолжительным а выводы министры планируют одобрить на следующем заседании Совета иностранных дел в декабре.