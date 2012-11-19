Украина и Казахстан подписали договор о сотрудничестве в сфере военного образования

Встреча состоялась в рамках визита украинской военной делегации в Республику Казахстан, который продлится с 19 по 20 ноября.

Речь шла об обмене опытом в ходе реформирования вооруженных сил, сотрудничеству по изготовлению и модернизации военной техники, подготовке специалистов в оборонной сфере, совместное проведение учений.

- Наши отношения активно развиваются, и подтверждением тому является программа сотрудничества между нашими оборонными ведомствами, которая в текущем году реализована на 100 процентов, - заявил Адильбек Джаксыбеков.

- Мы очень ценим ту динамику развития, которая наблюдается в наших партнерских отношениях, - подчеркнул Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин. - Те реформы, которые проведены и продолжаются в Вооруженных Силах Украины, дают основания делиться достигнутым. Вместе мы открыты к восприятию всего нового и прогрессивного.

В завершение встречи было подписано Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере военного образования, а также План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Казахстан на 2013 год.