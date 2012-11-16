Тимошенко пока передумала возвращаться в колонию
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко временно отказалась от желания перевода из ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, в стационаре которой она находится, в Качановскую исправительную колонию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге возле больницы сообщила лечащий врач Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите» Аннет Райсхауэр.
«В настоящий момент мы, конечно, порекомендовали остаться здесь, в клинике, и мы обсудили этот вопрос с пациенткой. На данный момент она временно отказалась от своего желания, чтобы ее перевели в колонию», - сказала А.Райсхауэр.
В свою очередь, лечащий врач Ю.Тимошенко Лутц Хармс отметил, что решение о том, откажется ли экс-премьер окончательно от идеи перевода в колонию, будет зависеть от наличия видеонаблюдения за ней.
«Однако отзовет ли она свое заявление окончательно, будет зависеть от дальнейшего развития событий. Главным образом, это будет зависеть от наличия видеонаблюдения», - сказал Л.Хармс.