Тимошенко пока передумала возвращаться в колонию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге возле больницы сообщила лечащий врач Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите» Аннет Райсхауэр.

«В настоящий момент мы, конечно, порекомендовали остаться здесь, в клинике, и мы обсудили этот вопрос с пациенткой. На данный момент она временно отказалась от своего желания, чтобы ее перевели в колонию», - сказала А.Райсхауэр.

В свою очередь, лечащий врач Ю.Тимошенко Лутц Хармс отметил, что решение о том, откажется ли экс-премьер окончательно от идеи перевода в колонию, будет зависеть от наличия видеонаблюдения за ней.

«Однако отзовет ли она свое заявление окончательно, будет зависеть от дальнейшего развития событий. Главным образом, это будет зависеть от наличия видеонаблюдения», - сказал Л.Хармс.