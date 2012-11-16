Тимошенко заявила, что голодала не зря

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Ю.Тимошенко на брифинге в Харькове обнародовала дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

«Сегодня, 16 ноября 2012 года, уже является фактом, что каждый гражданин Украины твердо знает, что эти парламентские выборы полностью сфальсифицированы», - говорится в заявлении.

Ю.Тимошенко отмечает, что международные организации, которые наблюдали за выборами, «уже признали, что парламентские выборы 2012 года в Украине не соответствуют демократическим стандартам и являются существенным шагом назад по сравнению с последними парламентскими выборами 2006, 2007 годов».

Ю.Тимошенко поблагодарила демократические страны, украинцев, «давших адекватную и справедливую оценку этому фарсу, который режим Януковича назвал выборами».

«Я вижу, что цель, ради которой я начала голодовку, достигнута. Уже никто не сможет воспринимать эту Верховную Раду как легитимную и демократически избранную. Именно поэтому я считаю возможным на 18-ом дне прекратить голодовку и продолжить свою борьбу против коррумпированного режима Януковича всеми другими средствами», - отметила Ю.Тимошенко.