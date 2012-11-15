В Европарламенте развесили фото известных украинцев, которым отказали в визе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, на заседании “круглого стола” 14 ноября депутат Европарламента Павел Залевски (группа народных партий, Польша), в частности, отметил, что выступает за отмену визового режима с Украиной, обратив внимание на то, что Польша как сосед Украины на сегодняшний день выдает больше всего шенгенских виз украинцам, что свидетельствует о том, что у Польши нет сомнений в добропорядочности украинских граждан.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров также отметил, что не понимает реальных оснований для продолжения визовой политики относительно Украины со стороны ЕС.

“Если кто-то считает, что 20 млн евро (визовых сборов ежегодно – УНИАН) – является основанием для визовой политики, то я имею сомнения в этом”, - сказал он.

“Почему Украина смогла предпринять этот шаг в 2005 году (упразднить визы для европейцев – УНИАН), и почему мы не можем получить взаимного ответа до этого времени?”, - прибавил он.

Эксперт общественной инициативы “Европа без барьеров” Александр Сушко отметил необходимость поиска позитивной основы для одобрения соответствующих решений среди политиков.

“Мы не жалуемся на проблемы и не обвиняем кого-то, но мы выступаем за быстрейшее продвижение к безвизовому режиму во всей Европе”, - отметил он.

Руководитель инициативы “Европа без барьеров” Ирина Сушко представила результаты последнего мониторинга деятельности консульских учреждений европейских стран в Украине, отметив, что на сегодняшний день наибольший уровень отказов для украинцев в визах фиксируется в консульствах Италии и Нидерландов.

“По сравнению с ситуацией до принятия Европейского визового кодекса, есть определенные улучшения, однако не настолько значительные”, - отметила она.

Открытая в Европарламенте фотовыставка “Визы? Зачем?” содержит фотографии известных украинских спортсменов, научных работников, деятелей культуры, которым по различным причинам было отказано во въезде в Шенгенскую зону разными странами-членами ЕС.