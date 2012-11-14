Меркель: Условий для подписания ассоциации с Украиной пока нет

Как сообщается на официальном сайте Федерального канцлера ФРГ, об этом А.Меркель заявила сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после проведения польско-германских двухсторонних переговоров в Германии.

"Условий, что Соглашение об ассоциации может быть подписано, в настоящее время нет, но мы находимся в процессе. Когда дело доходит до нашей точки зрения, мы готовы его подписать, если будут созданы такие условия", - сказала А.Меркель.

Федеральный канцлер Германии подчеркнула, что Европейский Союз связывает с Украиной определенные ожидания. "У нас есть определенные ожидания от Украины. Но мы также хотим постоянного диалога с Украиной. Она является соседом Европейского Союза, мы во многом связаны. Но есть также ряд крупных проблем, которые мы можем преодолеть только при условии взаимного диалога друг с другом. Таким образом, мы продолжаем с Украиной переговоры", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что надеется на подписание в ноябре 2013 года парафированного весной этого года Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.