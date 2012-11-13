В Минэкологии думают в декабре разделить продукцию с Shell, Chevron и ExxonMobil

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции журналистам.

«Ожидаем, что выйдем на подписание в первой декаде декабря по всем трем контрактам», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины постановлением №876 от 17 сентября 2012 года увеличило срок заключения соглашений о разделе продукции с компаниями Chevron и Shell на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях на 40 дней — до 160 дней со 120 дней.

Ранее Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 от 30 ноября 2011 года утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа. Победитель конкурса и хозобщество в течение 120 календарных дней после объявления итогов конкурса заключают общий операционный договор согласно принятой международной практике или другой договор, который закрепляет их взаимные права и обязанности по соглашению.

В мае т.г. победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

В августе т.г. межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Кабинет министров поддержал предложение межведомственной комиссии о заключении соглашения о разделе продукции и определении победителя – группы компаний во главе с оператором компанией ExxonMobil. При этом доли компаний составляют: ExxonMobil – 40%, Shell – 35%, Petron – 15%, "Надра Украина" – 10%. Распределение прибыли будет происходить в соответствующей пропорции.

По прогнозам Кабинета министров, в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции (СРП).