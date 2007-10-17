Коалиция обязуется улучшить выборы, Конституцию и регламент ВР

Коалиция демократических сил обязуется повысить избирательный проходной барьер в парламент до 5% и развести во времени выборы народных депутатов и депутатов местных советов.

Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения между БЮТ и НУ-НС, обнародованного сегодня на сайтах этих политических сил.

Так, в разделе, посвященном Программе деятельности коалиции, речь идет о необходимости усовершенствования Закона Украины «О политических партиях в Украине» и кодифицировать соответствующее законодательство Украины.

В частности, стороны обязуются развести во времени выборы в Верховную Раду Украины и органы местного самоуправления; усовершенствовать пропорциональную систему выборов, в том числе относительно местных выборов; ввести норму о конфедерации партий по европейскому образцу; повысить проходной барьер на выборах в Верховную Раду Украины до 5%.

Также участники Коалиции обязуются безотлагательно внести проект новой Конституции Украины и обеспечить ее окончательное одобрение, в частности, предусмотрев в нем усовершенствование процедурных механизмов сдерживаний и противовесов между органами государственной власти; замену института депутатской неприкосновенности институтом парламентского иммунитета; усовершенствования процедурных норм и процессуальных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, члены Коалиции обязуются обеспечить усовершенствование Регламента Верховной Рады Украины, предусмотрев в нем, в частности, отдельный раздел о порядке формирования, права и обязанности парламентской оппозиции.

Также Коалиция планирует принять новые законы «О Кабинете Министров Украины» и «О центральных органах исполнительной власти», исходя из новой редакции Конституции Украины. С целью установления иерархии законодательных актов коалиция намерена принять закон Украины «О нормативно-правовых актах».

В Законе Украины «О всеукраинском референдуме», коалиция хочет предусмотреть исключительный перечень вопросов, которые подлежат решению на государственном уровне; в Законе Украины «О местных референдумах» - ограничить перечень вопросов, которые выносятся на рассмотрение, лишь компетенцией местного самоуправления.

Также коалиция обязуется ввести Единый государственный реестр избирателей.