Кличко будет инициировать выборы мэра Киева в мае

По его словам, на сегодня киевляне никак не влияют на политику в своем городе, поэтому выборы мэра и обновление Киевсовета должны состояться в ближайшее время, пишет Радио Свобода.

«Мы уже подготовили законопроект, согласно которому выборы мэра должны проходить в два тура, чтобы не было таких неожиданностей, как господин Черновецкий», - заявил Кличко журналистам в Киевсовете.

О необходимости провести весной выборы в Киевсовет высказался и депутат Киевсовета от «Батькивщины» Александр Бригинец. По его словам, основные фигуры, в частности, их политической силы перейдут теперь после выборов в Верховную Раду. Поэтому, по мнению Бригинца, Киевсовет останется «беззубым» и не сможет достаточно защищать интересы киевлян.