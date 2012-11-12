Власенко предположил, что суд по делу ЕЭСУ перенесут на 17 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.Власенко высказал на брифинге в Харькове.

Защитник полушутя предположил, что рассмотрение дела будет перенесено на 17 декабря, когда может состояться первое заседание новоизбранного парламента.

«Я думаю, что дело будет перенесено. Судья Константин Садовский в очередной раз зачитает заранее готовое решение. Единственный дискуссионный вопрос – это дата, на которую будет перенесено дело. Мне кажется, что, скорее всего, дело будет перенесено на 17 декабря», - сказал С.Власенко.

Он также выразил убеждение, что Ю.Тимошенко не будет доставлена на завтрашнее судебное заседание.

Защитник подчеркнул, что Ю.Тимошенко отбывает наказание и потому не имеет права отказываться или не отказываться от участия в судебных заседаниях.

По теме: Власенко: Тимошенко потеряла вес и продолжает голодать

С.Власенко процитировал заявление Ю.Тимошенко от 8 ноября, в котором она отмечает, что не может принимать участия в судебном заседании 13 ноября из-за ухудшения состояния здоровья.

По мнению защитника, заявления прокуроров и судьи К.Садовского о том, что Ю.Тимошенко отказывается принимать участие в судебных заседаниях, являются манипуляциями.

С.Власенко отметил, что, в соответствии с законом судья, зная, что Ю.Тимошенко находится на стационарном лечении, должен был закрыть производство по делу до выздоровления подсудимой.

«Я так понимаю, что прокуроры завтра начнут петь ту же песню и, к сожалению, судья Садовский может продолжить петь ту же песню, что Юлия Владимировна якобы в десятый раз или в двенадцатый раз отказалась от прибытия на судебное рассмотрение этого дела. Хочу напомнить для прокуроров, которые, возможно, этого не знают, или для судьи Садовского, который этого не знает, что Юлия Владимировна находится в тюрьме, и она не может отказываться или не отказываться от участия в судебных заседаниях», - подчеркнул С.Власенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В свою очередь защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.