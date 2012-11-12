Портнов говорит, что смягчение наказаний в новом УПК Тимошенко не касается

Об этом советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей Портнов сообщил в интервью газете «Коммерсант-Украина».

А.Портнов обратил внимание, что положение нового УПК, в соответствии с которым, защитниками могут стать только адвокаты, зарегистрированные в реестре (до сих пор в этот список можно было включать родственников и близких), не будет распространяться на защитников, которые вступили в процесс до введения в действие нового кодекса. Это, по словам А.Портнова, специально было записано заключительных положениях кодекса, что бы не было никаких инсинуаций.

«Все, что было до 20 ноября, — родственники, близкие — все остается. Или если, например, народный депутат Иванов защищал гражданку Сидорову, то после 20 ноября этот народный депутат будет защищать Сидорову так же, как и ранее. Даже если этот процесс будет длиться еще три года. Жаль, что представители некоторых политических сил, забывшие прочесть закон, на протяжении полугода систематически дезинформировали украинское общество, что, мол, кодекс сделан для того, чтобы ограничить чьи-то права на защиту», - отметил представитель АП.

Он отказался говорить, сможет ли "гражданка Сидорова" привлечь в защиту "депутата Иванова" или, например, свою "дочь Ксению", если возникнут новые уголовные дела относительно нее. «Я не хочу ни для кого прогнозировать никаких новых дел», - сказал А.Портнов.

Он напомнил, что рекомендации Совета Европы (СЕ) заключаются в следующем: адвокат, роль которого теперь возрастает, должен иметь не только права, но и обязанности — соблюдение этики, например. Адвокат получает допуск ко всем материалам дела. И если он нарушит свою адвокатскую присягу или требования закона, то он может быть наказан решением органов адвокатского самоуправления. «Мы приняли именно такой порядок, он будет действовать, и это правильно», - считает А.Портнов.

Говоря о том, повлияет новый УПК на расследование резонансных дел, в частности, в отношении Ю.Тимошенко, А.Портнов сказал, что на расследование любых дел закон влияет самым коренным образом. «К примеру, он смягчает меру пресечения за ненасильственное преступление. Но на лица, которые прошли уголовно-правовую процедуру до принятия этого кодекса, его действие, конечно же, не распространяется», - отметил А.Портнов.

Советник Президента высказал уверенность, что страна готова к вступлению в силу нового Уголовного процессуального кодекса. По его словам, 99% проблем, связанных с имплементацией УПК, уже решены. «Сегодня не остается ни одного вопроса, который ставил бы под угрозу начало применения УПК либо эффективность его реализации. Как и предусмотрено кодексом, абсолютное большинство его норм вступает в силу в ночь с 19 на 20 ноября в 0.00. Тут важна точность до минуты, поскольку ровно в полночь отделения милиции начнут применять новый УПК и регистрировать заявления о преступлениях и звонки граждан по новой процедуре», - подчеркнул А.Портнов.