Батькивщина назвала ЦИК соучастницей преступления

Об этом говорится в заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина», текст которого передан УНИАН.

Сегодня ЦИК признал победителем по округу №11 Александра Домбровского, а по №14 – Виктора Жеребнюка.

«Тем самым ЦИК, вернее те члены комиссии, которые голосовали за это позорное антизаконное решение, стали соучастниками уголовного преступления, которым легитимизуется кража голосов избирателей на этих округах», - отмечается в заявлении «Батькивщины».

В ней отмечается, что первичный подсчет голосов и протоколы с мокрыми печатями засвидетельствовали убедительную победу кандидатов от Объединенной оппозиции Наталии Солейко по 11 округу и Ивана Мельничука по 14 округу.

«Мы никогда не признаем такое решение ЦИК и считаем эти лица не народными избранниками, а уголовными преступниками. Мы сделаем все возможно, чтобы эти граждане не сложили присягу народного депутата, и убеждены, что сформированная таким способом Верховная Рада, не будет легитимной», - заверяют авторы заявления.

«Оставляем за собой право на все средства протеста и действия, которые будут направлены на защиту прав наших кандидатов Наталии Солейко и Ивана Мельничука, на возобновление демократии и справедливости в стране», - отмечают в «Батькивщине».