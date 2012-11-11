Сегодня ЦИК продолжит называть победителей выборов

Сегодня состоится заседание ЦИК, на котором члены ЦИК продолжат установление результатов выборов.

Сегодня, ориентировочно, в 12.00 начнется заседание Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК). По теме: ЦИК объявила официальные результаты выборов по партийным спискам Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии, на заседании члены ЦИК продолжат установление результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах на выборах 28 октября 2012 года.

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