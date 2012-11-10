Партия регионов получила 72 мандата

Согласно официальным результатам выборов народных депутатов 28 октября, Партия регионов получила 72 депутатских мандата, ВО «Батькивщина» – 62, партия «УДАР» – 34, Коммунистическая партия Украины – 32, ВО «Свобода» – 25.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты объявил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал на заседании комиссии.

В.Шаповал уточнил, что количество полученных депутатских мандатов по партийным спискам рассчитывались в соответствии с нормами законодательства.

«Таким образом, количество голосов избирателей, необходимых для получения одного депутатского мандата составляет 84 404 голосов избирателей», - уточнил председатель ЦИК.

В данный момент В.Шаповал объявляет фамилии признанных избранными народных депутатов, которые баллотировались в Верховную Раду по партийным спискам.