В ЦИК прогнозируют повторные выборы не раньше марта

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера считает, что повторные выборы народных депутатов по мажоритарной системе в пяти проблемных округах могут состояться не раньше марта.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение А.Магера высказал сегодня журналистам в ЦИК.

"Мой прогноз таков, что это может быть где-то в марте, вряд ли раньше марта", - сказал А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК обосновал свою позицию тем, что, скорее всего, законодательно регулировать порядок проведения повторных выборов будет Верховная Рада Украины нового, седьмого созыва.

"Сроки назначения повторных выборов значительно больше, хотя бы по той причине, что Верховная Рада Украины седьмого созыва должна избрать руководство, сформировать комитеты, и после того перейти к законотворческой работе. В результате законопроектной работы, думаю, что может быть принятие закона, который позволил бы и установил бы рамки проведения повторных выборов на основаниях, о которых ЦИК говорит далеко не первый день относительно проблемных округов", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

"Признать необходимость проведения повторных выборов в округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223, и обратиться к Верховной Раде Украины относительно принятия ею решения о проведении повторных выборов в этих округах", - говорится в решении ЦИК.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в пяти одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197 и 223.