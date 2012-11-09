Свобода просит ЦИК считать в округе Пилипишина по первичным протоколам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

В «Свободе» считают, что «систематическое грубое нарушение избирательного законодательства со стороны окружной избирательной комиссии №223 сделало невозможным установление результатов выборов в этом одномандатном округе, опираясь на итоговый протокол самой ОИК».

«Начиная с утра 29 октября 2012 года, комиссия систематически прибегала к очевидным фальсификациям путем введения неправдивых данных в сервер ЦИК (завышая результаты провластного кандидата Виктора Пилипишина), постоянно затягивая процесс, пока в это время портили бюллетени с голосами, отданными за кандидата от оппозиции Юрия Левченко, и незаконно назначив пересчет на двенадцати участках», - отметили в «Свободе», добавив, что при таких обстоятельствах доверять итоговому протоколу комиссии просто невозможно.

Потому ВО «Свобода» требует, чтобы Центризбирком установил результаты выборов «по первичным протоколам УИК, которые все сохранены, и сегодня председатель окружной избирательной комиссии передала их в ЦИК».

При этом в «Свободе» понимают, что «из-за политического давления ЦИК может не осмелиться пойти на этот справедливый шаг», поэтому заявляют: ««Свобода» готова воспринять сценарий перевыборов как меньшее из двух зол, пойти на эти выборы, и в очередной раз победить ставленников власти».

В партии также подчеркивают: «без привлечения к уголовной ответственности всех заказчиков, организаторов, исполнителей и пособников фальсификации результатов волеизъявления в ОИК №223, №90 и других окружных и участковых избирательных комиссиях о возможности проведения честных и прозрачных выборов в будущем не может быть и речи».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 ноября, в ЦИК доставлен оригинальный протокол об итогах голосования на выборах народных депутатов 28 октября в многомандатном и одномандатном округе № 223 (Киев, Шевченковский район).

Согласно данным электронной системы "Выборы-2012", в многомандатном округе Партию регионов поддержали 13,86% избирателей, "Батьківщину" – 28,98%, "УДАР" – 23,45%, КПУ – 8,46%, ВО "Свобода" – 18,67%.

В одномандатном округе лидирует самовыдвиженец Виктор Пилипишин при поддержке 27,57% избирателей. При этом он опережает своего ближайшего конкурента – представителя ВО "Свобода" Юрия Левченко - лишь на 0,45%, то есть на 442 голоса избирателей.

Как известно, ранее при пересчете голосов оказалось, что бюллетени за основного конкурента В.Пилипишина, кандидата от ВО «Свобода» Ю.Левченко, были испорчены, признаны недействительными, и таким образом В.Пилипишин опередил соперника.