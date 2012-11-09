В ЦИК привезли оригинальный протокол со скандального округа Пилипишина

Об этом УНИАН сообщили в рабочей группе по приему протоколов.

Протоколы доставили сегодня утром председатель окружной избирательной комиссии № 223 Ольга Гагарина (фракция "БЮТ-Батьківщина"), ее заместитель Анастасия Примак ("Союз анархистов Украины) и двое членов комиссии.

По процедуре, результаты голосования, внесенные в бумажные протоколы, должны быть объявлены на заседании ЦИК, которое сегодня начнется в 16.00, и сверены с результатами обработки электронных протоколов.

Согласно данным электронной системы "Выборы-2012", в многомандатном округе Партию регионов поддержали 13,86% избирателей, "Батьківщину" – 28,98%, "УДАР" – 23,45%, КПУ – 8,46%, ВО "Свобода" – 18,67%.

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В одномандатном округе лидирует самовыдвиженец Виктор Пилипишин при поддержке 27,57% избирателей. При этом он опережает своего ближайшего конкурента – представителя ВО "Свобода" Юрия Левченко - лишь на 0,45%, то есть на 442 голоса избирателей.

Таким образом, по состоянию на 14.05 информационно-аналитической системой "Выборы-2012" обработано 100% электронных протоколов по голосованию в одномандатных избирательных округах.