Львовский суд очень удивился тому, что «арестовал» имущество Березовского

О подобном решении Сихивского районного суда сообщили в четверг российские СМИ.

В аппарате же суда поискали подобное дело, однако решения не нашли. "Если бы такое дело было, мы бы нашли его", - сказал представитель аппарата РИА "Новостям".

При этом в суде высказали удивление, почему их суд должен рассматривать это дело.

В едином государственном реестре судебных решений тоже не удалось отыскать подобное решение украинских судов.