Львовский суд очень удивился тому, что «арестовал» имущество Березовского
13:29, 08 ноября 2012Политика
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Аппарат Сихивского районного суда Львова не подтвердил информацию СМИ о том, что судом был наложен арест на имущество российского бизнесмена Бориса Березовского, которое находится на Украине.
В суде не могут понять, почему они должны были заниматься Березовским
О подобном решении Сихивского районного суда сообщили в четверг российские СМИ.
В аппарате же суда поискали подобное дело, однако решения не нашли. "Если бы такое дело было, мы бы нашли его", - сказал представитель аппарата РИА "Новостям".
При этом в суде высказали удивление, почему их суд должен рассматривать это дело.
В едином государственном реестре судебных решений тоже не удалось отыскать подобное решение украинских судов.
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