СМИ: Львовский суд арестовал украинские активы Березовского

В постановлении содержится обширный перечень предприятий бизнесмена во Львовской и Полтавской областях, пишет ИТАР-ТАСС.

Арестовано, в частности, имущество завода минеральных вод, земельные участки и строения, принадлежащие Березовскому активы более десятка фирм и акционерных обществ в разных украинских городах.

Суд постановил, что отчуждение этого имущества запрещается. Решение суда "окончательно и обжалованию не подлежит".

Как сообщалось, в октябре московский суд в рамках уголовного дела в отношении Березовского и наследников Бадри Патаркацишвили арестовал уже балканские активы, принадлежащие этим олигархам и компании Salford Capital Partners. В качестве обеспечительной меры в рамках того же уголовного дела был наложен арест на российские и украинские активы компании Salford Capital Partners.

Между тем, по сообщениям некоторых СМИ, крупные западные инвесторы хотят купить Salford Capital Partners. Среди потенциальных покупателей компании - международные фонды TPG и CVCI.

Но, по мнению российского следствия, все указанные активы приобретены на похищенные средства.