Ющенко ждет от оранжевых кандидатуры премьера и кабминовцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о готовности на основе предложений коалиции внести на утверждение Верховной Рады кандидатуру премьер-министра и кандидатуры в состав правительства.

Об этом говорится в заявлении Президента об официальных результатах досрочных выборов и формировании парламентской коалиции, текст которого передан агентству УНИАН.

“В соответствии с Конституцией Украины, заявляю о готовности на основе предложений коалиции внести на утверждение кандидатуру премьер-министра и кандидатуры в состав Кабинета министров. Поручаю Блоку Юлии Тимошенко и блоку «Наша Украина – Народная самооборона» выполнить необходимые конституционные требования”, - заявил Президент.

При этом он напомнил политическим силам об оперативности работы.

“Общество ожидает, что на первом заседании Рады будет избран новый председатель парламента, одобрены первоочередные согласованные документы и назначено правительство. Это – четкая последовательность шагов”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

“Последовательно, системно и быстро нужно приступить к воплощению главных задач страны”, - добавил он.