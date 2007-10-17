Ющенко ждет от оранжевых кандидатуры премьера и кабминовцев
Президент напомнил про первоочередные законы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о готовности на основе предложений коалиции внести на утверждение Верховной Рады кандидатуру премьер-министра и кандидатуры в состав правительства.
Об этом говорится в заявлении Президента об официальных результатах досрочных выборов и формировании парламентской коалиции, текст которого передан агентству УНИАН.
“В соответствии с Конституцией Украины, заявляю о готовности на основе предложений коалиции внести на утверждение кандидатуру премьер-министра и кандидатуры в состав Кабинета министров. Поручаю Блоку Юлии Тимошенко и блоку «Наша Украина – Народная самооборона» выполнить необходимые конституционные требования”, - заявил Президент.
При этом он напомнил политическим силам об оперативности работы.
“Общество ожидает, что на первом заседании Рады будет избран новый председатель парламента, одобрены первоочередные согласованные документы и назначено правительство. Это – четкая последовательность шагов”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
“Последовательно, системно и быстро нужно приступить к воплощению главных задач страны”, - добавил он.