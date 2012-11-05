ЦИК может назначить перевыборы еще в четырех округах
19:52, 05 ноября 2012Политика
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная не исключает, что ЦИК может принять решение о повторных выборах еще в четырех одномандатных избирательных округах.
Усенко-Чорная говорит, что округа 11, 14, 20, 90 могут тоже попасть под перевыборы
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.Усенко-Черная заявила на заседании ЦИК после принятия решения о переголосовании в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).
"Это решение неисчерпывающее. Это только начало. Есть еще округа № 11, 14, 20, 90. Таких округов по Украине достаточно много. И вопрос сегодня абсолютно не закрыт", - отметила Ж.Усенко-Черная.
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