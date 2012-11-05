ЦИК может назначить перевыборы еще в четырех округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.Усенко-Черная заявила на заседании ЦИК после принятия решения о переголосовании в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

"Это решение неисчерпывающее. Это только начало. Есть еще округа № 11, 14, 20, 90. Таких округов по Украине достаточно много. И вопрос сегодня абсолютно не закрыт", - отметила Ж.Усенко-Черная.