Лидеры оппозиции помчались к ЦИКу, где «Беркут» хочет разогнать митинг
Лидеры оппозиции заявляют, что сотрудники спецподразделения милиции "Беркут" намерены разогнать митинг против фальсификаций результатов выборов, который проходит возле Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.
"Мы получили информацию, что "Беркут" разгоняет акцию", - сказал А.Яценюк.
В свою очередь лидер партии "УДАР" Виталий Кличко сообщил: "Мы получили информацию, что "Беркут" оттесняет людей от ЦИК".
По его словам, после встречи с послами европейских стран лидеры оппозиции едут к зданию ЦИК, чтобы узнать о сложившейся там ситуации.
В то же время столичной милиции опровергли информацию о таких намерениях бойцов "Беркута". "Никто никого не оттесняет и не разгоняет", сказали в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.
По предварительной информации, сотрудники милиции пытаются принять меры, чтобы люди не выходили на проезжую часть и не перекрывали движение.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на площади Леси Украинки возле Центральной избирательной комиссии продолжается митинг сторонников оппозиции против фальсификаций на парламентских выборах.
В акции принимают участие около 3 тыс. человек. Участники митинга держат флаги Объединенной оппозиции «Батькивщина», партии «УДАР» и ВО «Свобода».
Между тем сотрудники «Беркута» окружили место проведения митинга и не пропускают туда людей. Вокруг сцены, где выступают лидеры оппозиции, стоят только те люди, которые попали туда до окружения места бойцами «Беркутом».
Кроме того, участникам митинга из громкоговорителей объявляется информация о запрещении Окружным судом Киева проведения этого мероприятия. В частности, в этом обращении людей призывают расходиться.