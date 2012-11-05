Лидеры оппозиции помчались к ЦИКу, где «Беркут» хочет разогнать митинг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

"Мы получили информацию, что "Беркут" разгоняет акцию", - сказал А.Яценюк.

В свою очередь лидер партии "УДАР" Виталий Кличко сообщил: "Мы получили информацию, что "Беркут" оттесняет людей от ЦИК".

По его словам, после встречи с послами европейских стран лидеры оппозиции едут к зданию ЦИК, чтобы узнать о сложившейся там ситуации.

В то же время столичной милиции опровергли информацию о таких намерениях бойцов "Беркута". "Никто никого не оттесняет и не разгоняет", сказали в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

По предварительной информации, сотрудники милиции пытаются принять меры, чтобы люди не выходили на проезжую часть и не перекрывали движение.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на площади Леси Украинки возле Центральной избирательной комиссии продолжается митинг сторонников оппозиции против фальсификаций на парламентских выборах.

В акции принимают участие около 3 тыс. человек. Участники митинга держат флаги Объединенной оппозиции «Батькивщина», партии «УДАР» и ВО «Свобода».

Между тем сотрудники «Беркута» окружили место проведения митинга и не пропускают туда людей. Вокруг сцены, где выступают лидеры оппозиции, стоят только те люди, которые попали туда до окружения места бойцами «Беркутом».

Кроме того, участникам митинга из громкоговорителей объявляется информация о запрещении Окружным судом Киева проведения этого мероприятия. В частности, в этом обращении людей призывают расходиться.