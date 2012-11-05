Томенко заявил в СБУ, ГПУ и ЦИК о фальсификации победы Губского

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко обратился к председателю Службы безопасности Украины, генеральному прокурору и в Центральную избирательную комиссию с заявлением о фальсификации результатов выборов в 197-м избирательном округе (г. Канев), где идет борьба между оппозиционным кандидатом Леонидом Даценко и провластным самовыдвиженцем Богданом Губским.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

По словам вице-спикера, поздно ночью окружная избирательная комиссия сделала технический перерыв до утра. На тот момент не было подсчитано около 20 протоколов, а согласно обработанным более чем 80% протоколами, с преимуществом около 2 тыс. голосов побеждал Л.Даценко. В то же время, как выяснилось утром, ночью кто-то ввел данные 20 сфальсифицированных протоколов, в результате чего на сайте ЦИК появилась информация, что обработано 100% протоколов, и со значительным отрывом побеждает Б.Губский.

Н.Томенко назвал вполне очевидным, что фальсификация, или точнее преступление, не могло произойти без согласия председателя ОИК и его заместителей, которые были недавно заменены Центральной избирательной комиссией и прибыли из Киева, чтобы «правильно» посчитать бюллетени.

Также очевидно, добавил вице-спикер, что «к прямой и бесхитростной фальсификации причастны и системные администраторы, и представители службы безопасности, которые охраняли». Политик отметил, что они прекрасно понимали, что введение протоколов не могло происходить в условиях, когда комиссия не заседает, отсутствуют наблюдатели, а зал и вся документация опломбированы.

Н.Томенко заявил, что, учитывая это, считает необходимым, чтобы прокуратура возбудила уголовное дело по факту преступных действий должностных лиц ОИК и тех, кто помогал фальсифицировать выборы, а Центральная избирательная комиссия приняла во внимание тот факт, что фальсифицированные данные не имеют никакого отношения к тем данным, которые есть в протоколах, по которым не проводилось голосование и результаты не вводились во время заседания ОИК.

Подытоживая, Н.Томенко подчеркнул, что «если преступные действия, которые уже не в одном округе осуществляют коррумпированные председатели ОИК, не станут предметом рассмотрения прокуратуры, и эти люди не будут сидеть в тюрьме, то в Украине можно ликвидировать выборы как факт».

«Потому что на сегодняшний день прослеживается одна схема, когда богатый провластный кандидат покупает и проводит подготовленных, обученных фальсификациям председателей ОИК, которые уже не в первом округе обеспечивают фальсифицированный результат», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно данным, обнародованным на сайте ЦИК по результатам обработки 100% протоколов, в одномандатном избирательном округе № 197 в Черкасской области победил самовыдвиженец Б.Губский, за которого проголосовали 35,65%, или 29 тыс. 084 избирателя.

Л.Даценко - на втором месте, за него отдали голоса 31,82% (25 тыс. 961) избирателей.

Ранее оппозиция неоднократно заявляла о нарушении во время подсчета голосов в округе № 197.