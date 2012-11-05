На акцию возле ЦИК из Львовской области выехали 150 представителей оппозиции

Сегодня ночью из Львовской области в Киев отправились 150 представителей от Объединенной оппозиции «Батькивщина» и ВО «Свобода» для участия в акции протеста против фальсификаций на выборах в Верховную Раду, которая начнется в 10.00 возле ЦИК на бульваре Леси Украинки, 1.

Об этом сообщил УНИАН председатель Львовского областного совета, кандидат в депутаты от ВО «Свобода» Олег Панькевич, который сегодня также будет принимать участие в пикетировании ЦИК.

О.Панькевич отметил, что в Киев выехали депутаты-оппозиционеры Львовского областного совета, кандидаты в народные депутаты от оппозиционных сил, а также партийцы областных организаций партии «Фронт Змін», ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода».

В комментарии агентству председатель Львовского избирательного штаба ВО «Батькивщина» Степан Кубив, который также сегодня ночью выехал в Киев, отметил, что 5 ноября возле здания Центральной избирательной комиссии начнется митинг протеста против фальсификаций на выборах в ВР „поскольку сегодня власть нагло фальсифицирует выборы в округах, где побеждают оппозиционные кандидаты”.

„Для фальсификации результата в интересах провластных кандидатов без суда и следствия отменяется волеизъявление десятков тысяч граждан, уничтожается избирательная документация”, - отметил он.

С.Кубив, как депутат областного совета и председатель фракции партии «Фронт Змін», также заявил, что Львовский областной совет „есть и будет единственным центром в области для консолидации демократических сил для борьбы с диктатурой”.

«Все демократические силы, которые входят в Объединенную оппозицию «Батькивщина», поддерживают председателя Львовского областного совета Олег Панькевича как главного координатора, которому община Львовщины доверила представлять и защищать ее интересы», - добавил С.Кубив.

В свою очередь О.Панькевич отметил, что „участники пикетирования готовятся к тому, что акция будет бессрочной, если власть в дальнейшем будет фальсифицировать выборы”.