Оппозиция заявляет о готовности признать будущий парламент неполномочным

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина", состоялось заседание Совета Объединенной оппозиции "Батькивщина", участники которого обсудили вопросы фальсификаций во время подсчета голосов и дальнейшей координации действий оппозиционных сил.

По результатам заседания было принято решение совместно с ВО "Свобода" и партией «УДАР Виталия Кличко» начать акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии.

Также Совет оппозиции решил потребовать от Президента Виктора Януковича, генерального прокурора Виктора Пшонки и Центральной избирательной комиссии признать законную победу кандидатов от Объединенной оппозиции на округах №№ 11, 14 (Винницкая обл.), 94, 95 (Киевская обл.), 99 (Кировоградская обл.), 130, 132 (Николаевская обл.), 194, 197 (Черкасская обл.), 211, 216 (г. Киев) и в тех округах, где в соответствии с оригиналами протоколов с участков победили представители других оппозиционных сил - ВО "Свобода" и партии «УДАР».

Кроме того, оппозиция будет требовать рассмотреть в Верховной Раде проект постановления о расследовании фактов фальсификаций во время выборов и привлечь к ответственности председателей и членов участковых и окружных избирательных комиссий, судей и силовиков, причастных к фальсификации волеизъявления украинских граждан, а также заказчиков этих преступлений, кандидатов в депутаты от власти.

Также «Батькивщина» предоставит странам-членам Европейского Союза, США, Канады, международных миссий наблюдателей исчерпывающую информацию о фактах фальсификаций во время подсчета голосов.

«В случае, если власть немедленно не остановит фальсификацию избирательного процесса и незаконное присвоение мандатов, полученных оппозиционными кандидатами, Объединенная оппозиция "Батькивщина" готова признать Верховную Раду Украины будущего созыва неполномочной и будет настаивать на проведении досрочных президентских и парламентских выборов», - сообщили в «Батькивщине».