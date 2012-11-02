130-я ОИК - следующая в очереди на обжалование выборов
23:45, 02 ноября 2012Политика
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Партия "Союз", кандидат которой участвовал в парламентских выборов на 130-м округе (Николаевская область) подала в суд.
Его представители требуют пересмотреть результат подсчета. Судебное заседание состоится 3 ноября в 10 часов утра.
Партия "Союз" заняла в 130-м округе последнее место, набрав 1,89%. У победителя - Игоря Бриченко от Объединенной оппозиции - 42,23%, на втором месте регионал Феликс Ольшевский с 38 процентами. Из шести николаевских округов - это единственный, где победил кандидат оппозиции, а на 132-м (первомайском) округе, где лидировал кандидат от "Батькивщины", а ныне вспыхнул острый конфликт - продолжается судебное разбирательство.
Как сообщили корреспонденту УНИАН, сегодня в ЦИК доставлены оригиналы протоколов с мокрыми печатями из 130 округа, и они приняты комиссией без замечаний.
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