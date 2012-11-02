Аноним «заминировал» проблемный окружком в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Киеве, отметив, что сообщение о заминировании не подтвердилось.

В частности, как отметили в главке милиции, в 17.40 по линии «102» поступило сообщение от анонима о закладке взрывчатки в помещении, где расположены эти два окружкома.

«Оперативно-следственные и взрывотехнические службы без эвакуации людей проверили здание, не обнаружив никаких взрывоопасных предметов. Сейчас принимаются меры по установлению адресата ложного сообщения», - проинформировали в столичной милиции.

Как сообщал УНИАН, в округе № 216 идет борьба между кандидатом от «Батькивщины» Ксенией Ляпиной и самовыдвиженцем Александром Супруненко. По данным с сайта ЦИК, К.Ляпина победила соперника с разрывом почти в 1,5 тыс. голосов.

О.Супруненко требует пересчета голосов на большинстве участков в 216 округе Киева.

В округе № 214 кандидат от «УДАР» Виктор Чумак победил самовидвиженца Олеся Довгого.